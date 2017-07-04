Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yaparak günün ilk idmanını gerçekleştiren bordo-mavililerin öğle saatlerinde de kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi.
Günün ikinci antrenmanında salonda denge ve kuvvet çalışması yapıldığı kaydedildi.
ONAZİ, BEKLENİYOR
Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin 1-2 gün içinde kampa katılması bekleniyor.
Bordo-mavili kulüp, FIFA'ya başvuru yaparak sözleşmesini feshettiğini iddia edilen oyuncusuyla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin feshinin olmadığı ve oyuncunun da kısa sürede takımın kampına katılmasının beklendiği ifade edildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:21
-
Pasalic bitiyor
Toplam 14
Yorum
Dr.Alban Bu Tudordan bi cacık olmaz.Futbolcu analizi sıfır. Yahu bu adamdan ön libero mu olur? Zorla GS ı zarar ettircekler.
-
Dost kazığı!
Toplam 3
Yorum
CİMBOM uA bu de jong a küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum bir dünya yıldızı gelicekti bu de jong aldığı para zıkkım olsun gitsin töbest ........
-
Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 81
Yorum
he ya Sormayın ya öyle kıskandım ki artık kievden 6 yerine 3 yerler. Ama madrid bayern falan çıkarsa onu bilemem
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.