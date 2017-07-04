 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan , hazırlıklarını sürdürdü.

    Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yaparak günün ilk idmanını gerçekleştiren bordo-mavililerin öğle saatlerinde de kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi.

    Günün ikinci antrenmanında salonda denge ve kuvvet çalışması yapıldığı kaydedildi.

    ONAZİ, BEKLENİYOR
    'da Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin 1-2 gün içinde kampa katılması bekleniyor.

    Bordo-mavili kulüp, FIFA'ya başvuru yaparak sözleşmesini feshettiğini iddia edilen oyuncusuyla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

    Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin feshinin olmadığı ve oyuncunun da kısa sürede takımın kampına katılmasının beklendiği ifade edildi.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:21
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