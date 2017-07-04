Onazi, Trabzonspor’la yollarını ayırdı
Trabzonspor'un geçen sezon Lazio'dan renklerine bağladığı Ogenyi Onazi'nin menajeri 24 yaşındaki futbolcunun kulüple olan sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
BBC Lagos muhabirlerinden Oluwashina Okeleji, 24 yaşındaki oyuncunun menajeri olan Nijerya Milli Takımı eski oyuncusu Ayodele Stephen Makinwa'yla görüştüğünü menajerin, "Şu an bir sonraki durağımızı belirlemek için hızlı çözümler arıyoruz. Kulüple olan anlaşmamızda iki aydan uzun süre maaş ödenememesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkımız doğacağı maddesi yer alıyor. Biz de bu maddenin ihlali nedeniyle kararımızı verdik" diye konuştu.
Trabzonspor yetkilileri BBC'ye bir açıklamada bulunmazken 24 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor'un yollarını resmen ayırdığı teyit edildi. Geçen sezon 38 maçta 2 gol 1 de asist kaydeden Onazi'nin kulüple dört yıllık sözleşmesi bulunuyordu.
Türkiye'den kaynaklar ise Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini ifade ediyor. Tahminler Onazi cephesinin alacakların tahsili için kulüpten bir tarih aldığı ve FIFA'ya başvurmamayı garanti ettiği yönünde.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:40
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
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alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
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Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
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Sarızeybek Komik şey
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