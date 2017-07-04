 Onazi, Trabzonspor’la yollarını ayırdı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Onazi, ’la yollarını ayırdı

    Onazi, Trabzonspor’la yollarını ayırdı

    'un geçen sezon Lazio'dan renklerine bağladığı 'nin menajeri 24 yaşındaki futbolcunun kulüple olan sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir sezona hazırlanan 'un geçen sezon Lazio'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu , bordo-mavililerle olan sözleşmesini karşılık anlaşma yoluyla feshetti. Kulübü, alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet edeceğini söyleyen oyuncunun bu hamlesiyle karşılıklı anlaşma noktası bulundu.

    BBC Lagos muhabirlerinden Oluwashina Okeleji, 24 yaşındaki oyuncunun menajeri olan Nijerya Milli Takımı eski oyuncusu Ayodele Stephen Makinwa'yla görüştüğünü menajerin, "Şu an bir sonraki durağımızı belirlemek için hızlı çözümler arıyoruz. Kulüple olan anlaşmamızda iki aydan uzun süre maaş ödenememesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkımız doğacağı maddesi yer alıyor. Biz de bu maddenin ihlali nedeniyle kararımızı verdik" diye konuştu.

    Trabzonspor yetkilileri BBC'ye bir açıklamada bulunmazken 24 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor'un yollarını resmen ayırdığı teyit edildi. Geçen sezon 38 maçta 2 gol 1 de asist kaydeden Onazi'nin kulüple dört yıllık sözleşmesi bulunuyordu.

    Türkiye'den kaynaklar ise Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini ifade ediyor. Tahminler Onazi cephesinin alacakların tahsili için kulüpten bir tarih aldığı ve FIFA'ya başvurmamayı garanti ettiği yönünde.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:40
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