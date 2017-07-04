 Kafileye başkan – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Kafileye başkan

    Kafileye başkan
    'da yönetim kurulunun aldığı karar sonrası geçen sezon vazgeçilen kafile başkanlığı uygulaması bu sezon geri getirildi. Buna göre yönetim kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu, Macaristan kampının kafile başkanı oldu. Alemdaroğlu tüm takımla yakından ilgilenecek.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:00
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