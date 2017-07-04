 İmza şov yakında – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    İmza şov yakında

    İmza şov yakında

    Geçen sezonun ikinci yarısında yaptığı çıkışla taraftarlarına umut veren , 50. yılında şampiyonluk yaşamak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor...

    Milan'ın orta sahası ve İnter'in ön liberosu transferlerinde imza aşamasına gelen bordo-mavililer, ismi henüz gizli kalan bir Alman stoper ve aylardır görüşme halinde olduğu Serdar Taşcı'yı kadrosuna katmak üzere. İsmi henüz gizli kalan bir Alman stoper ile ilerleme kat eden , Serdar Taşçı transferinde ise son pürüzleri halletmeye uğraşıyor. Başkan Usta'nın 30 yaşındaki savunmacı için yakında Rusya'ya gitmesi bekleniyor.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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