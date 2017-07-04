 ''İmkansız değil'' – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ''İmkansız değil''

    ''İmkansız değil''

    Almanya’ya giderek kulübü ile Avusturyalı 10 numara için masaya oturan Usta, ilk görüşmede istediği sonucu alamadı. İkinci raunt bugün.

    Önümüzdeki sezon şampiyon olabilmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen 'da Başkan Muharrem Usta, gece gündüz transfer için çalışıyor. Usta dün Almanya'nın Bremen kentine giderek Werder Bremen kulübü yetkilileri ile Zlatko Junuzovic'in transferi için masaya oturdu. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Avusturyalı 10 numarayı bonservisi ile almak isteyen Başkan Usta'nın, menajeriyle daha önceden yaptığı görüşmeyi olumlu sonuçlandırdığı oyuncuyu kulübüyle de anlaşılması durumunda Macaristan kampına götürecek. Ancak ilk görüşmede istenen sonuç elde edilemedi. Bordo-mavili başkanın dünkü görüşmede Junuzovic'in bonservis bedeli için Alman kulübüne 2 milyon 500 bin euro önerdi.

    EN DEĞERLİ OYUNCUMUZ
    Bremen ise bu öneriyi "Zlatko bizim kaptanımız ve en değerli oyuncumuz" diyerek reddetti. Bunun üzerine Başkan Usta'nın Junuzovic için kulübüne yeni bir teklif hazırlığı daha yapacağı ve bu transferin gerçekleşmesi için imkanları son ana kadar zorlayacağı öğrenildi. bu rakamı kabul etmedi. Usta'nın Bremen'e bugün fiyatı yükselterek yeni bir öneri sunacağı belirtildi. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı. 1.72 boyunda olan Junuzovic'in piyasa değeri 6.5 milyon euro.

    ARTILARI
    Orta açma
    Kilit pas verme
    Uzaktan şutlar
    Duran top kullanma
    Top kapma
    Defansif katkı

    EKSİSİ
    Hava topları

    OYUN STİLİ
    İyi orta yapar
    Topu havalandırır
    Sık faul alır
    Mücadeleden yılmaz
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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