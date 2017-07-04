''İmkansız değil''
Almanya’ya giderek Werder Bremen kulübü ile Avusturyalı 10 numara için masaya oturan Usta, ilk görüşmede istediği sonucu alamadı. İkinci raunt bugün.
EN DEĞERLİ OYUNCUMUZ
Bremen ise bu öneriyi "Zlatko bizim kaptanımız ve en değerli oyuncumuz" diyerek reddetti. Bunun üzerine Başkan Usta'nın Junuzovic için kulübüne yeni bir teklif hazırlığı daha yapacağı ve bu transferin gerçekleşmesi için imkanları son ana kadar zorlayacağı öğrenildi. bu rakamı kabul etmedi. Usta'nın Bremen'e bugün fiyatı yükselterek yeni bir öneri sunacağı belirtildi. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı. 1.72 boyunda olan Junuzovic'in piyasa değeri 6.5 milyon euro.
ARTILARI
Orta açma
Kilit pas verme
Uzaktan şutlar
Duran top kullanma
Top kapma
Defansif katkı
EKSİSİ
Hava topları
OYUN STİLİ
İyi orta yapar
Topu havalandırır
Sık faul alır
Mücadeleden yılmaz
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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