 Fırtına sahaya indi – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Fırtına sahaya indi

    Fırtına sahaya indi

    Yurt dışı kampını Macaristan’da yapan dün ilk kez sahada çalıştı. Yanal yönetimindeki antrenmanda kondisyon yüklemesi yapıldı.

    Fırtına, Macaristan'ın Telki kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İlk antrenmanını salonda yapan bordo-mavili takım dün sahaya indi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sabah papılan ilk antrenmanda Trabzonspor kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kalecilerin takımdan ayrı olarak çalıştığı idman yaklaşık 2 saat sürerken, teknik direktör Ersun Yanal da sık sık yardımcılarından oyuncuların performansı hakkında bilgi aldı. Bordo-mavili takım, akşam ise ısınma hareketlerinin ardından basına kapalı bölümde taktik bir çalışma gerçekleştirdi.

    TESİSLER VE HAVA MEMNUN ETTİ
    Kamp yapılan tesisler teknik heyet tarafından büyük beğeni topladı. Saha zeminin oldukça uygun oluşu, tesislerdeki spor salonun modern standartlarda oluşu memnuniyet oluşturdu. Otelin etrafının orman oluşu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında bulunması kafileyi daha da mutlu etti.

    6 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
    Bordo-mavili takımın kamp süresince yapacağı hazırlık maçı sayısı da netlik kazandı. Karadeniz ekibi Macaristan'daki ilk kampta bir, Slovakya'daki ikinci kampta ise 5 olmak üzere toplam 6 hazırlık maçı yapacak. 'un oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının tarihlerini ise ilerleyen günlerde açıklayacak.

    CASTİLLO ERKEN DÖNDÜ
    Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, izin süresinin bitmesine bir gün kalmasına karşın kampa katıldı. Bordo-mavili
    oyuncu, akşam idmanında takımdan ayrı koştu. Durica, Esteban, Medjeani, Onazi ve Rodellega ise bugün takıma dahil olacak.



    YENİ SAÇLARI İLGİ ODAĞI OLDU
    Teste giren Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrı olarak çalıştığı antrenmanda yeni transferler Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımla çalıştı. Celta Vigo'dan transfer edilen Bongonda'nın sarıya boyattığı yeni saç sitili dikkat çekerken, Dame N'Doye ise kısa kestirip ördürdüğü saç sitili ile kampın ilgi odağı oldu.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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