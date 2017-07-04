Fırtına sahaya indi
Yurt dışı kampını Macaristan’da yapan Trabzonspor dün ilk kez sahada çalıştı. Yanal yönetimindeki antrenmanda kondisyon yüklemesi yapıldı.
TESİSLER VE HAVA MEMNUN ETTİ
Kamp yapılan tesisler teknik heyet tarafından büyük beğeni topladı. Saha zeminin oldukça uygun oluşu, tesislerdeki spor salonun modern standartlarda oluşu memnuniyet oluşturdu. Otelin etrafının orman oluşu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında bulunması kafileyi daha da mutlu etti.
6 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Bordo-mavili takımın kamp süresince yapacağı hazırlık maçı sayısı da netlik kazandı. Karadeniz ekibi Macaristan'daki ilk kampta bir, Slovakya'daki ikinci kampta ise 5 olmak üzere toplam 6 hazırlık maçı yapacak. Trabzonspor'un oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının tarihlerini ise ilerleyen günlerde açıklayacak.
CASTİLLO ERKEN DÖNDÜ
Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, izin süresinin bitmesine bir gün kalmasına karşın kampa katıldı. Bordo-mavili
oyuncu, akşam idmanında takımdan ayrı koştu. Durica, Esteban, Medjeani, Onazi ve Rodellega ise bugün takıma dahil olacak.
YENİ SAÇLARI İLGİ ODAĞI OLDU
Teste giren Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrı olarak çalıştığı antrenmanda yeni transferler Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımla çalıştı. Celta Vigo'dan transfer edilen Bongonda'nın sarıya boyattığı yeni saç sitili dikkat çekerken, Dame N'Doye ise kısa kestirip ördürdüğü saç sitili ile kampın ilgi odağı oldu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
-
Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
-
Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
-
Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
Fırtına sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.