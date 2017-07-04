Ersun Yanal tempoyu yükseltti
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal tempoyu yükseltiyor.
Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında ilk günü çift antrenmanla tamamlayan bordo-mavililerde deneyimli teknik adam, idman sayısını 3'e çıkardı.
Yanal, bazı günlerde saat 07.00, 11.00 ve 19.00'da olmak üzere 3 çalışma yaptırarak, takımına kondisyon yükleyecek.
Trabzonspor, 4 günde 10 antrenman gerçekleştirerek Macaristan kampında yoğun bir döneme girecek.
Günün ilk çalışması tamamlandı
Bordo-mavili futbolcular, saat 07.00'de günün ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.
Sabah 06.30'da kalkarak aerobik koşu yapan bordo-mavililerde, henüz kampa katılmayan Hugo Rodallega, Esteban Alvarado ve Ogenyi Onazi antrenmanda yer almadı.
Karadeniz ekibi, günü 3 antrenmanla tamamlayacak.
Batuhan'ın 7. kampı
Trabzonspor'da geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 23 oyuncudan sözleşmesi biten sadece Hasan Batuhan Artarslan kamp kadrosunda yer alıyor.
Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kampa davet edilen 23 yaşındaki orta alan oyuncusu, Karadeniz ekibinde 7. kampını geçiriyor.
Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon ile Şanlıurfaspor'a dönem dönem kiralanan futbolcu, bu kez A takımda kalma mücadelesi verecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:49
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ 33 yaşında kaleci alınıyor takıma fenerli kardeşlerim takmış kafayı bizim pepeye ihtiyar diyor sizin takım bizdende yaşlı haberiniz yok :)
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10’u bekliyor
Toplam 8
Yorum
ahmet Kışlalı Snejder diyenler GS nin halen yerlerde sürünmesinden memnun olanlar.4 tane hoca yollayan.Bruma D.Jong hocaya karşı hakaret ettiren kim.
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''İmkansız değil''
Toplam 1
Yorum
ERDO61 ALABİLENE HELAL OLSUN.. :)
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