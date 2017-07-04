 Ersun Yanal tempoyu yükseltti – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    tempoyu yükseltti

    Ersun Yanal tempoyu yükseltti

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor'da, Teknik Direktör tempoyu yükseltiyor.

    Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında ilk günü çift antrenmanla tamamlayan bordo-mavililerde deneyimli teknik adam, idman sayısını 3'e çıkardı.

    Yanal, bazı günlerde saat 07.00, 11.00 ve 19.00'da olmak üzere 3 çalışma yaptırarak, takımına kondisyon yükleyecek.

    Trabzonspor, 4 günde 10 antrenman gerçekleştirerek Macaristan kampında yoğun bir döneme girecek.

    Günün ilk çalışması tamamlandı
    Bordo-mavili futbolcular, saat 07.00'de günün ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

    Sabah 06.30'da kalkarak aerobik koşu yapan bordo-mavililerde, henüz kampa katılmayan Hugo Rodallega, Esteban Alvarado ve Ogenyi Onazi antrenmanda yer almadı.

    Karadeniz ekibi, günü 3 antrenmanla tamamlayacak.

    Batuhan'ın 7. kampı
    Trabzonspor'da geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 23 oyuncudan sözleşmesi biten sadece Hasan Batuhan Artarslan kamp kadrosunda yer alıyor.

    Teknik Direktör tarafından kampa davet edilen 23 yaşındaki orta alan oyuncusu, Karadeniz ekibinde 7. kampını geçiriyor.

    Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon ile Şanlıurfaspor'a dönem dönem kiralanan futbolcu, bu kez A takımda kalma mücadelesi verecek.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:49
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