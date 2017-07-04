Edin Visca'da mutlu son
Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'da mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Edin Visca ve M. Başakşehir ile prensipte anlaşmaya vardı.
43 MAÇ 10 GOL 10 ASİST
Geride kalan sezonda çıktığı 43 resmi maçta 10 gol atan ve 10 asist yapan Edin Visca, Süper Lig'in son üç sezonunda skora en fazla katkı sağlayan orta saha oyuncusu durumunda. Ligde bu süreçte 33 gol atan ve 13 asist yapan isim 46 gole etki etmeyi başardı. Öte yandan Visca son üç sezonda 102 lig maçına çıktı ve bunu başaran tek oyuncu oldu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:45
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Herkes korkacak
Toplam 29
Yorum
katar dan onu bunu bilmemde senden iyi tiyatro metni yazarı olurmuş aykut.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 36
Yorum
since1903 diego costa süper ligin üstünde bir futbolcu. Bu adamın ölüsü seri a-la liga-bundesliga gibi liglerin üst düzey takımlarında oynar.GELMEZ.
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Yok böyle teklif
Toplam 15
Yorum
:D Bize verseler koşarız zaten görende her mac 100km kosuyor sanır ara ara durup 10 km bıle kosmuyor spor ıcın 10 km kosuyoruz cok bılmıs gıbsn
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