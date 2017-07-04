 Edin Visca'da mutlu son – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    'da mutlu son

    Edin Visca'da mutlu son

    Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan 'da mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Edin Visca ve M. Başakşehir ile prensipte anlaşmaya vardı.

    Gelecek sezon için zirveye oynayan takım kurmak isteyen Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz yıldan beri alınmaya çalışılan 27 yaşındaki sağ kanat için geçen gün Başkan Muharrem Usta, "Visca'dan asla vazgeçmedik" demişti. Ardından da Boşnak yıldız, "Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum. Türkiye'de büyük bir takıma gitmeye asla hayır demem" ifadesini kullanarak transferine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine harekete geçen bordo-mavililerin Abdullah Avcı'nın da transfere onay vermesi üzerine 27 yaşındaki sağ kanat için Medipol Başakşehir ile masaya oturdu.

    43 MAÇ 10 GOL 10 ASİST
    Geride kalan sezonda çıktığı 43 resmi maçta 10 gol atan ve 10 asist yapan Edin Visca, Süper Lig'in son üç sezonunda skora en fazla katkı sağlayan orta saha oyuncusu durumunda. Ligde bu süreçte 33 gol atan ve 13 asist yapan isim 46 gole etki etmeyi başardı. Öte yandan Visca son üç sezonda 102 lig maçına çıktı ve bunu başaran tek oyuncu oldu.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:45
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