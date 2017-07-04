 3 Temmuz utançtır – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    3 Temmuz utançtır

    3 Temmuz utançtır

    , şike süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı: Ülke futboluna bulaşan ‘kara leke’ 3 Temmuz’da gün yüzüne çıkmış; şike, teşvik ve adaletsizlik tüm futbolseverlerin futbol hevesini kursağında bırakmıştır. ’ya başvuru yapıyoruz.

    , 3 Temmuz şike süreci ile ilgili 'ya başvurdu. Bordo-mavili kulüp, ayrıca Twitter'dan da 3 Temmuz ile ilgili mesaj paylaştı. Kulübün resmi sitesinde, '3 Temmuz 2011, Türk futbolu için bir utançtır' başlığıyla yayınlanan açıklama şöyle: "Ülke futboluna bulaşan kara leke 3 Temmuz'da gün yüzüne çıkmış; şike, teşvik ve adaletsizlik tüm futbolseverlerin futbol hevesini kursağında bırakmıştır. Futbola gönül veren herkes için 3 Temmuz, 'bir kupadan fazlasıdır!

    İSVİÇRE'YE GİTTİLER
    Bu yüzden Trabzonspor'u temiz futbol isteyenler ve adaletsizliğe uğrayanlar anlayabilir. Trabzonspor'u 'kumpas' dedikleri tapelerle UEFA'ya şikayet edenler ve yıllarca FETÖ'nün yargı uzantılarıyla kol kola yürüyenler değil!" Bordo-mavili kulübün FIFA açıklaması şöyle devam etti: "Trabzonspor olarak Türk futbolunun gelişimine ve itibarına zarar verenlerin temizlenmesi, hakkımızı aramak için adalet arayışında FIFA'ya doğru yola çıktık. Bugün, 3 Temmuz'un altıncı yıldönümünde yapmak üzere Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyelerimiz Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar ile Hukuk Kurulumuzdan Av. Nusret Yılmaz Zürih'e uçtu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    KADROLU MESAJ
    Bordo-mavili kulüp, aynı zamanda 3 Temmuz'un yıl dönümünde Facebook hesabından, 2010-2011 sezonundaki kadrosunun fotoğrafı ile de bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Tarihte bugün adı altında televizyonlar, radyolar, gazeteler şunları aktarmaktaydı: 'Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı, Devlet Konservatuarı ilk mezunlarını verdi, Rusya'da askerler genel greve giden 6 bin kişiyi öldürdü. Halbuki bu tarih aynı zamanda, futbolumuzda yıllarca birikmiş büyük kirliliğin oluşturduğu çöp yığınının da patlamasıydı.

    HESAP VERECEKLER
    Lakin, temizlik yerine üzeri örtüldü. Türk futbolunu şike değil, şikeye karşı olağanüstü tolerans bitirdi. Trabzonspor'a yapılanlar ise maalesef, 'yeni ötekileri' yarattı. Ama hiçbir öteki çektiklerini unutmaz. Gün gelecek, 'şikeye' bulaşanlar, Trabzonspor'un haklarını gasp edenler tarihe ve vicdanlara hesap verecek, adalet yerini bulacak! O gün gelecek!"

    ASLA UNUTMAYIZ
    Başkan , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 3 Temmuz'da yaşanan şike sürecini asla unutmayacaklarını söyledi. Usta, FIFA'ya yapacakları başvuru öncesinde "3 Temmuz… Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımız ve hayallerimizle oynadınız" ifadelerini kullandı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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