 Yusuf’a teklifler var – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yusuf’a teklifler var

    Yusuf’a teklifler var
    Asbaşkan Çubukçu, 'a teklifler olduğunu da söyledi: "Yusuf bu sezon çok fazla süre alamadı. 8-9 sezondur Trabzonspor'da. Tekliflerin gelmesi gayet normal. İstanbul takımlarında da teklif geldi. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz."
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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