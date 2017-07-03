 Yazıcı 4-5 yıl kalmalı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yazıcı 4-5 yıl kalmalı

    Yazıcı 4-5 yıl kalmalı
    Ahmet Çubukçu, 'yı da soranların olduğunu ancak satmayı düşünmediklerini açıkladı: "Yusuf daha çok yeni, yolun başında. Üzerine katacak. Soranlar oldu ama bizde en az 3-4 yıl daha oynaması lazım. G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Yusuf'u düşünmesi doğal. Altyapıdan gelen, 19 yaşında; kişiliği de çok iyi bir çocuk."
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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