 Usta’dan müjde – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Usta’dan müjde

    Usta’dan müjde

    Twitter’da anket yapan başkan, transferlerin yakında geleceğini açıkladı.

    Başkan , twitterdan transferle ilgi anket yaparak taraftarların fikrini sordu. "50'nci yılda öncelik sportif başarı mı, ekonomi ve sportif başarı mı?" sorusuna yüzde 50 ile eşit oy verilmesi üzerine açıklama yapan Usta, "Anlaşılan o ki cevap hepsi. İyi olacak dostlar, iyi olacak. Transferler mi; az ama öz; onlar da gelecek. Gaza gelmek yok. Sabırla yola devam. Önümüzdeki günler hareketli olacak" mesajını paylaştı. Usta'nın sözleri Kucka ve Medel transferlerinin bitirileceği şeklinde yorumlandı. Başkan, şike süreciyle ilgili olarak da, "3 Temmuz'da (bugün) FIFA başvurusuyla haftaya start vereceğiz; inşallah devamında da güzel gelişmeler olacak." dedi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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