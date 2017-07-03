Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde, '3 Temmuz 2011, Türk futbolu için bir utançtır' başlığıyla yayınlanan açıklama şöyle:



"Ülke futboluna bulaşan kara leke 3 Temmuz'da gün yüzüne çıkmış; şike, teşvik ve adaletsizlik tüm futbolseverlerin futbol hevesini kursağında bırakmıştır. Dün olduğu gibi bugün de sadece Trabzonspor taraftarı için değil; futbola gönül veren herkes için 3 Temmuz, 'bir kupadan fazlasıdır! Bu yüzden Trabzonspor'u temiz futbol isteyenler ve adaletsizliğe uğrayanlar anlayabilir. Trabzonspor'u 'kumpas' dedikleri tapelerle UEFA'ya şikayet edenler ve yıllarca FETÖ'nün yargı uzantılarıyla kol kola yürüyenler değil !"



"FIFA BAŞVURUMUZ BUGÜN"



Bordo mavili kulübün FİFA açıklaması şöyle devam etti:



"Trabzonspor Kulübü olarak Türk futbolunun gelişimine ve itibarına zarar verenlerin temizlenmesi, hakkımızı aramak için adalet arayışında FIFA'ya doğru yola çıktık. Bugün, 3 Temmuz'un altıncı yıldönümünde yapmak üzere Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyelerimiz Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar ile Hukuk Kurulumuzdan Av. Nusret Yılmaz Zürih'e uçtu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. #3Temmuz, #TertemizŞampiyon, #FifaActForJustice"



2010-2011 KADROSU FOTOĞRAFIYLA MESAJ



Bordo mavili kulüp, aynı zamanda 3 Temmuz'un yıl dönümünde Facebook hesabından, 2010-2011 sezonundaki kadrosunun fotoğrafı ile de bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Tarihte bugün adı altında televizyonlar, radyolar, gazeteler şunları aktarmaktaydı: 'Midilli adası Osmanlılar tarafından alındı, Devlet Konservatuarı ilk mezunlarını verdi, Rusya'da askerler genel greve giden 6 bin kişiyi öldürdü, Bülent Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti meclisten güvenoyu alamadı, Cezayir bağımsızlığını kazandı. Hâlbuki bu tarih aynı zamanda, futbolumuzda yıllarca birikmiş büyük kirliliğin oluşturduğu çöp yığınının da patlamasıydı. Lakin, temizlik yerine üzeri örtüldü. Türk futbolunu şike değil, şikeye karşı olağanüstü tolerans bitirdi. Trabzonspor'a yapılanlar ise maalesef, 'yeni ötekileri' yarattı. Ama hiçbir öteki çektiklerini unutmaz. Gün gelecek, 2010-2011 sezonunda 'şikeye' bulaşanlar, Trabzonspor'un haklarını gasp edenler tarihe ve vicdanlara hesap verecek, adalet yerini bulacak! O gün mutlaka gelecek!"



