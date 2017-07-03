 Trabzonspor, Macaristan’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , Macaristan’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

    Trabzonspor, Macaristan’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

    , yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için gittiği Macaristan’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Macaristan Futbol Milli Takımı'nın Kamp Tesisleri'nde gerçekleşen kampın ilk saha çalışmasında bordo-mavililer, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde kondisyon ağırlıklı çalıştı. İdmanda 16 futbolcu yer alırken, Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı çalıştı.
    İzinli olan Durica, Esteban, Medjeani, Onazi, Rodellega, Castillo'nun kampa bugün akşam saatlerinde katılması bekleniyor.
    , 16 Temmuz tarihine kadar sürecek olan hazırlık kampında bir hazırlık maçı yapacak.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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