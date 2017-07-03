Trabzonspor, Macaristan’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Trabzonspor, yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için gittiği Macaristan’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
İzinli olan Durica, Esteban, Medjeani, Onazi, Rodellega, Castillo'nun kampa bugün akşam saatlerinde katılması bekleniyor.
Trabzonspor, 16 Temmuz tarihine kadar sürecek olan hazırlık kampında bir hazırlık maçı yapacak.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:38
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Robin van Persie sahaya indi!
Toplam 4
Yorum
Hüseyin Fbli denen şahız sen bu adama 2 yıldır kac pas attında adamı kötülüyorsun derbilerde kral demesini biliyordun ama iyi gün taraftarı!!!!
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Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü
Toplam 4
Yorum
Eh Yani Ayakların yere basması lazım. Boş atıp dolu tuttamazsın.
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''Geri dönüşü olmazdı''
Toplam 2
Yorum
1905gs Keşke satmasalardı seni be
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