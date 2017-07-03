 Trabzon’a kendi isteğimle gitmedim – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Trabzon’a kendi isteğimle gitmedim

    Trabzon’a kendi isteğimle gitmedim
    Antalyaspor'a dönen , Trabzonspor'a 3 yıl önce istemeyerek gittiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu, "Antalyaspor'da kaptanlığa kadar yükselmiştim. Trabzonspor'a transfer olmak zorunda kaldım. Yönetimin de çıkarları doğrultusunda gitmek durumunda kalmıştım" dedi. Bordo-mavililer, Musa'yı 2014'te Antalyaspor'dan 750 bin euro'ya almıştı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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