 Şike, FIFA’ya taşınıyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Şike, ’ya taşınıyor

    Şike, FIFA’ya taşınıyor

    Şike süreciyle ilgili UEFA ve CAS aşamalarını tamamlayan Trabzonspor, bugün 'ya başvuracak.

    Başkan , başvurunun anlamlı olması için 3 Temmuz'u seçtiklerini açıklamıştı. daha önce kulübe gönderdiği yazıda UEFA ve CAS sürecinin tamamlanmasının ardından davaya dahil olacağını bildirmişti. Trabzonspor'un 2010-11 sezonu ile ilgili yapacağı müracaatın, şikenin hukuki sonuçlarına ilişkin olduğu kaydedildi.

    'HAYALLERİMİZLE OYNADINIZ'
    Başkan Muharrem Usta, twitter'dan yaptığı paylaşımda 3 Temmuz'da yaşanan şike sürecini asla unutmayacaklarını söyledi. Usta, FIFA'ya yapacakları başvuru öncesinde "3 Temmuz… Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımızla ve hayallerimizle oynadınız" ifadelerini kullandı.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:01
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