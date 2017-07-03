Onazi ile ödeme sorunu çözüldü

Alacakları nedeniyle FIFA'ya başvuran Ogenyi Onazi'de sorun aşıldı.

Nijeryalı oyuncunun alacağının küçük bir meblağ olduğu bildirilirken, yönetimin 24 yaşındaki ön liberoyla anlaşarak sorunu giderdiği öğrenildi. Tarafların ödeme konusunda uzlaştığı ve Onazi'nin de kulüpten ayrılma düşüncesinin olmadığı ve yeni sezon kampına katılacağı belirtildi.