 Onazi ile ödeme sorunu çözüldü – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Onazi ile ödeme sorunu çözüldü

    Onazi ile ödeme sorunu çözüldü

    Alacakları nedeniyle FIFA'ya başvuran 'de sorun aşıldı.

    Nijeryalı oyuncunun alacağının küçük bir meblağ olduğu bildirilirken, yönetimin 24 yaşındaki ön liberoyla anlaşarak sorunu giderdiği öğrenildi. Tarafların ödeme konusunda uzlaştığı ve Onazi'nin de kulüpten ayrılma düşüncesinin olmadığı ve yeni sezon kampına katılacağı belirtildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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