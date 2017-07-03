 ''Kucka’da Milan’la anlaştık'' – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''’da ’la anlaştık''

    ''Kucka’da Milan’la anlaştık''

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Radyospor'da transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Çubukçu, 'lı Kucka konusunda son aşamaya geldiklerini ifade ederek, "Kulüple anlaşıldı. Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Ekonomik tabloyu da çok önemsiyoruz. FFP kriterleri var. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor" dedi. 3-4 oyuncu daha alacaklarını kaydeden Çubukçu, "Transferde başkan twitter üzerinden sinyali verdi. Çok fazla geri adım atacağını zannetmiyorum" diyerek taraftarları heyecanlandırdı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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