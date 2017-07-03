 Kampa yetişecekler – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kampa yetişecekler

    Kampa yetişecekler

    Genel sekreter , kulübün 50'nci yılında zirveye oynayan bir takım kurmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

    "Takıma bu hafta içinde birkaç transferimiz daha katılabilir" diyen Meriç, görüşmelerinin devam ettiğini, transferleri ilk kampa yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

    'FORMA ALIN' ÇAĞRISI
    , taraftarlardan da destek isteyerek, "Başkanımız 100 bin forma hedefi koydu. İlgi bekliyoruz" dedi. Yeni statta taraftar desteğini derinden hissettiklerini vurgulayan Meriç, "Bunun devamını da istiyoruz. Yeni sezonda herkes iyi bir Trabzonspor izleyecek." ifadelerini kullandı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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