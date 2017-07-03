 Gözler Medel’de – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gözler Medel’de

    Gözler Medel’de

    Şilili yıldızın önceliği Boca’ya verdiği, olmazsa Trabzon’a geleceği belirtildi.

    orta sahaya istediği için ısrarını sürdürüyor... Bu transferde tek engelin Boca Juniors olduğu ifade edildi. Şilili yıldızın, ülkesine yakın olması nedeniyle Arjantin ekibinin teklifine öncelik verdiği, anlaşamazsa rotasını Trabzonspor'a çevireceği belirtiliyor. Bordo-mavililer, Medel için İnter'le 5 milyon euro'ya prensipte anlaşma sağlamıştı. Öte yandan yönetimin Gary Medel için bu hafta içinde İtalya'ya tekrar çıkarma yapacağı belirlendi. Burada hem İnter Kulübü ile son detayların görüşüleceği hem de Medel ile masaya oturularak, transferin sonuçlandırılmaya çalışacağı kaydedildi. 29 yaşındaki Medel'in İnter'le 1 yıl sözleşmesi kaldı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:00
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