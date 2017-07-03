Fırtına, günü çift antrenmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Kamp yapılan tesisin kondisyon salonunda sabah denge, ardından da sahada topla dayanıklılık çalışması yapan bordo-mavili takım, akşam ısınma hareketlerinin ardından basına kapalı bölümde taktik bir çalışma gerçekleştirdi.
Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, izin süresinin bitmesine bir gün kalmasına karşın kampa katıldı. Bordo-mavili oyuncu, takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
Trabzonspor'un antrenmanını birkaç bordo-mavili taraftar izledi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:32
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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