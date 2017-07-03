 Fırtına Budapeşte’de – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fırtına Budapeşte’de

    Fırtına Budapeşte’de

    Macaristan kampı start aldı... 17 Temmuz’a kadar çalışmalarını Budapeşte’de sürdürecek olan bordo-mavili takım ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi.

    , yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti. Bordo- mavililer ilk çalışmasını ayağının tozuyla dün akşam yaptı. 17 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Budapeşte'de sürdürecek olan Fırtına, bu tarihte Trabzon'a dönecek.

    14 FUTBOLCU İLE GİTTİ
    Macaristan kafilesinde 14 futbolcu yer aldı. İşte o isimler: Onur Kıvrak, Uğurcan, Arda, Uğur, Abdurrahim, Mustafa, Aytaç Durak, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu ve Dame N'Doye."

    10 KİŞİ ORADA KATILACAK
    Pereira, Bongonda, Durica, Medjani, Kamil Ahmet, Esteban, Rodallega, Castillo, Onazi ve Olcay ise takıma Macaristan'da katılacak. Kampa yabancılardan sadece İbanez çağırılmadı. 15 gün Budapeşte'te çalışacak Fırtına, ikinci kamp için Slovakya'ya gidilecek.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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