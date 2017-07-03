Fırtına Budapeşte’de
Macaristan kampı start aldı... 17 Temmuz’a kadar çalışmalarını Budapeşte’de sürdürecek olan bordo-mavili takım ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi.
14 FUTBOLCU İLE GİTTİ
Macaristan kafilesinde 14 futbolcu yer aldı. İşte o isimler: Onur Kıvrak, Uğurcan, Arda, Uğur, Abdurrahim, Mustafa, Aytaç Durak, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu ve Dame N'Doye."
10 KİŞİ ORADA KATILACAK
Pereira, Bongonda, Durica, Medjani, Kamil Ahmet, Esteban, Rodallega, Castillo, Onazi ve Olcay ise takıma Macaristan'da katılacak. Kampa yabancılardan sadece İbanez çağırılmadı. 15 gün Budapeşte'te çalışacak Fırtına, ikinci kamp için Slovakya'ya gidilecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Fırtına Budapeşte’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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