"Yeni isimler katılabilir"

Görüşmelerinin devam ettiğini, transferleri ilk kamplarına yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Gençağa Meriç, şunları söyledi:

"Transfer çalışmalarımız sürüyor. Transferde UEFA kriterlerine göre de hareket ediyoruz. Geçen yıl gelirimizi 90 milyondan 190 milyonlara artırdık. Bu noktada her şey planlı bir şekilde yapılıyor. Alınacak oyuncularla da ciddi görüşmeler yapıldı. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın."

"İYİ BİR TRABZONSPOR İZLETTİRECEĞİZ"

Yeni sezonda iyi bir Trabzonspor izlettirmek istediklerini, taraftar desteğine de ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Genel Sekreter Meriç, açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçen yıl iskelet bir kadro oluşturmuştuk. Geride kalan sezonun ikinci yarısında iyi işler de yaptık. Bu kadronun üzerine yapılacak takviyelerle zirveye oynayacak bir takım planladık. Trabzonspor, her zaman zirveye oynayan bir takım olmak zorunda. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yaptık, sezona da bu şekilde gireceğiz. Taraftarlarımızdan daha fazla destek bekliyoruz. Başkanımız 100 bin forma hedefi koydu. İlgi bekliyoruz. Yeni statta taraftar desteğini derinden hissetmiştik. Bunun devamını istiyoruz. Yeni sezonda herkes iyi bir Trabzonspor izleyecek."

BAŞKAN USTA'DAN TRANSFER ANKETİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan transferle ilgi anket yaptı, taraftarlarının fikrini sordu. '50'nci yılda öncelik sportif başarı mı, ekonomi ve sportif başarı mı?' sorusuna taraftarların yüzde 50 ile eşit ağırlıkta oy vermesi üzerine açıklama yapan Başkan Usta, şunları söyledi:

"Anlaşılan o ki cevap hepsi. İyi olacak dostlar, iyi olacak. Transferler mi; az ama öz; onlar da gelecek. Gaza gelmek yok. Sabırla yola devam. Önümüzdeki günler hareketli olacak. 3 Temmuz'da FIFA başvurusuyla haftaya start vereceğiz; inşallah devamında da güzel gelişmeler olacak."

FIFA'YA BAŞVURU YAPILIYOR

Bu arada şike süreci kapsamında FIFA'ya doğrudan başvuru kararı alan Trabzonspor yönetiminin yarın resmi olarak başvuruda bulunacağı bildirildi. Bordo mavililerin başvurularında 2010-11 sezonunda şike yapıldığının UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlandığı vurgulanacağı, müracaatın şikenin hukuki sonuçlarına ilişkin olduğu kaydedildi.