 Trabzonspor, Macaristan'a ulaştı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Trabzonspor, Macaristan'a ulaştı

    Trabzonspor, Macaristan'a ulaştı

    Trabzonspor, 2017-2018 sezonu birinci etap kamp çalışmaları için özel bir uçakla Trabzon’dan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi.

    Trabzon'da sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra 2-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Telki kasabasında kamp yapacak olan bordo-mavili takımın kafilesinde 14 futbolcu yer aldı.

    Diğer yabancı futbolcuların ise bu akşam TSİ 20.00'de basına kapalı olarak salonda gerçekleştirilecek ilk idman öncesi takıma katılacaklar.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:23
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