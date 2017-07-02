Trabzonspor, Macaristan'a ulaştı

Trabzon'da sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra 2-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Telki kasabasında kamp yapacak olan bordo-mavili takımın kafilesinde 14 futbolcu yer aldı.



Diğer yabancı futbolcuların ise bu akşam TSİ 20.00'de basına kapalı olarak salonda gerçekleştirilecek ilk idman öncesi takıma katılacaklar.