Trabzonspor, Macaristan'a ulaştı
Trabzonspor, 2017-2018 sezonu birinci etap kamp çalışmaları için özel bir uçakla Trabzon’dan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi.
Trabzon'da sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra 2-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Telki kasabasında kamp yapacak olan bordo-mavili takımın kafilesinde 14 futbolcu yer aldı.
Diğer yabancı futbolcuların ise bu akşam TSİ 20.00'de basına kapalı olarak salonda gerçekleştirilecek ilk idman öncesi takıma katılacaklar.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:23
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Adil Rami üçlü kıskaçta
Toplam 1
Yorum
Pepe çok agliyor Pepe gelmesin.bu daha iyi.4 yıl oynar
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Sneijder'in yerine Honda
Toplam 14
Yorum
xx alındı anlasıldı D
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Vaz Te için sürpriz atak
Toplam 10
Yorum
webaslan3366 bos oyuncu fener bu kafayla şampiyon olamaz galatasaray transferleri bitirdi beşiktaşın kadrosu hazır fb hala boş oyuncularla upraşıo
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