Trabzonspor, Macaristan'a gitti
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.
Başkent Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında 2-17 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Trabzonspor, ikinci etap hazırlıklarını ise 19-30 Temmuz'da Slovakya'da gerçekleştirecek.
Bordo-mavili takımın Macaristan kampı kadrosunda Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Carl Medjani, Joao Pereira, Emmanuel Mas, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan, Aytaç Kara, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Yusuf Erdoğan, Dame N'Doye, Fabian Castillo, Olcay Şahan, Hugo Rodallega, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi bulunuyor.
Bu arada, bazı futbolcuların Macaristan'da kampa dahil olacağı, takımın ilk antrenmanını ise bugün TSİ 19.00'da gerçekleştireceği belirtildi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:39
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Konoplyanka Galatasaray hayranı
Toplam 26
Yorum
imbula olacaksa olur imbula alınacaksa daha iyi olur.imbula olmazsa konoployonka olabilir.
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 17
Yorum
ali bütün hocaları gönderdi. tudor' la da problemli. hala bu adama kalsın diyorlar
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"Yeni isimler katılabilir"
Toplam 3
Yorum
hasan tekin anca çene icraat yok
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