Trabzonspor, ilk çalışmasını yaptı
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında ilk idmanını yaptı.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak bir antrenman gerçekleştirdi.
Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenmanın kuvvet çalışmasıyla devam ettiği, ikinci bölümde ise aerobik koşu yapıldığı belirtildi. Bazı futbolcuların ise laktat testinden geçtiği kaydedildi.
USTA'DAN 3 TEMMUZ PAYLAŞIMI
Bu arada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, futbolda yaşanan 3 Temmuz sürecini asla unutmayacaklarını kaydetti.
Usta, FIFA'ya yarın yapacakları başvuru öncesinde Twitter'daki hesabı üzerinden, "3 Temmuz...Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımızla ve hayallerimizle oynadınız." paylaşımında bulundu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:11
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'Kocaman cesur yürekli'
Toplam 5
Yorum
sorun forvet fb nin kaleden önemli sorunları var öyle ki bjk şampiyon kalesi fb den kötü. muslera volkan dan fazla gol yiyor ama çok iyi
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Onazi’den şok başvuru
Toplam 5
Yorum
muhammet bu fifacıyı ilk teklifte gönderin bundan trz.spor fayda gelemez artık.
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 6
Yorum
Cüneyt Alpaslan Galatasaray'ın parası BJK lileri germiş belli,,,sen Gs yi boşverde kendi kiralıklarınıza bakın,KAÇAN KAÇANA GİDİYOR
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