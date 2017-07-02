 Trabzonspor, ilk çalışmasını yaptı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    , ilk çalışmasını yaptı

    Trabzonspor, ilk çalışmasını yaptı

    , yeni sezon öncesi yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında ilk idmanını yaptı.

    Bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak bir antrenman gerçekleştirdi.

    Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenmanın kuvvet çalışmasıyla devam ettiği, ikinci bölümde ise aerobik koşu yapıldığı belirtildi. Bazı futbolcuların ise laktat testinden geçtiği kaydedildi.

    USTA'DAN 3 TEMMUZ PAYLAŞIMI
    Bu arada, Kulübü Başkanı Muharrem Usta, futbolda yaşanan 3 Temmuz sürecini asla unutmayacaklarını kaydetti.

    Usta, FIFA'ya yarın yapacakları başvuru öncesinde Twitter'daki hesabı üzerinden, "3 Temmuz...Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımızla ve hayallerimizle oynadınız." paylaşımında bulundu.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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