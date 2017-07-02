Trabzon beni istedi
Karadeniz ekibinin transfer listesinde olan İvelin Popov, Spartak Moskova'nın yeni sezon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bulgar orta saha, "Bazı teklifler aldım. Bunlardan biri de Trabzonspor'du. Ancak ben gelen teklifleri kabul etmedim. Çünkü Spartak Moskova'da kalmak istiyordum. Hâlâ da burada kalmayı istiyorum" dedi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:43
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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