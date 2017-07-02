Trabzon beni istedi

Karadeniz ekibinin transfer listesinde olan İvelin Popov, Spartak Moskova'nın yeni sezon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bulgar orta saha, "Bazı teklifler aldım. Bunlardan biri de Trabzonspor'du. Ancak ben gelen teklifleri kabul etmedim. Çünkü Spartak Moskova'da kalmak istiyordum. Hâlâ da burada kalmayı istiyorum" dedi.