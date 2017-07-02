Onazi’den şok başvuru
Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu alacakları ödenmediği için FIFA’ya başvurdu ve sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Bordo-mavililer sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti
Sezon başında Lazio'dan 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Ogenyi Onazi alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle, sözleşmesini fesih için FIFA'ya başvuruda bulundu. İçeride 2 aylık gecikmesi bulunduğu öğrenilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu alacaklarını en kısa zamanda ödemeyi planlayan yönetim böylelikle fesih girişiminin önüne geçmeyi amaçlıyor. Bunun için yönetim sıkı bir çalışma içeresini girdi.
MERİÇ: BİR YERE GİDEMEZ
Trabzonspor'un transfer dönemi içerisinde Çin veya İtalya'ya satmak istediği Onazi'nin durumuyla ilgili olarak Genel Sekreter Gençağa Meriç, "Onazi'nin alacağı var, doğrudur. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve kendisine bu ücreti ödeyeceğiz. Sözleşmesinde ayrılabileceğine dair böyle bir madde yok. O nedenle böyle bir şey söz konusu dahi değil" ifadesini kullandı.
MERİÇ: BİR YERE GİDEMEZ
Trabzonspor'un transfer dönemi içerisinde Çin veya İtalya'ya satmak istediği Onazi'nin durumuyla ilgili olarak Genel Sekreter Gençağa Meriç, "Onazi'nin alacağı var, doğrudur. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve kendisine bu ücreti ödeyeceğiz. Sözleşmesinde ayrılabileceğine dair böyle bir madde yok. O nedenle böyle bir şey söz konusu dahi değil" ifadesini kullandı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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