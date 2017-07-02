Macaristan yolculuğu bugün
Fırtına, yeni sezon öncesi ilk etap yurt dışı kampı için bugün Macaristan'a gidecek.
Trabzon'da 29-30 Haziran'da sağlık kontrolünden geçen ve bireysel antrenmanlar yapan bordo-mavililer, başkent Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında kampa girecek. Bugün özel uçakla Macaristan'a gidecek Karadeniz ekibinin kafilesi, burada 17 Temmuz'a dek ilk kampını gerçekleştirecek.
Yeniler de gidiyor
Bordo-mavili takımın bugün başlayacak 1. etap hazırlık kampında yeni transfer olarak İspanya ekibi Celta Vigo'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Belçikalı Bongonda ile geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi yer alacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki oyuncu ile kamp boyunca yakından ilgilenmesi bekleniyor. İki futbolcu için özel çalışma programı uygulanacak.
İkinci etabın yeri Slovakya
Trabzonspor, 16 gün sürecek Macaristan kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacak. Daha sonra 2 günlük iznin ardından bordo-mavili takım, geçen yıl kamp yaptığı Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak. Karadeniz ekibi, 19-30 Temmuz'de Slovakya'da hazırlık maçlarıyla sezona hazır bir şekilde girmeye çalışacak. Futbolcular, 31 Temmuz'da Trabzon'da olacak ve 2 Ağustos'ta taraftarı önünde sezon açılış törenine katılacak.
Gençler için fırsat
Geçen geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 23 oyuncudan sadece Hasan Batuhan Artarslan kampa çağrıldı. Yanal'ın genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Furkan Taş, Abdülkadir Ömür, Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun'a da kamp kadrosunda yer vereceği öğrenildi. Dame N'Doye ve Mas'ın haricindeki yabancı futbolcular tatilden direkt olarak kampa katılacak.
Takım güç depolayacak
Trabzonspor, Macaristan'daki ilk etap kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek. 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan ikinci etap kampta ise hazırlık maçlarına ağırlık verilmesi planlanıyor. Bordo-mavili takımın yurt dışında yapacağı kamplara halen transfer görüşmeleri devam edilen oyunculardan anlaşma sağlananların da katılacağı belirtildi.
Yeniler de gidiyor
Bordo-mavili takımın bugün başlayacak 1. etap hazırlık kampında yeni transfer olarak İspanya ekibi Celta Vigo'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Belçikalı Bongonda ile geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi yer alacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki oyuncu ile kamp boyunca yakından ilgilenmesi bekleniyor. İki futbolcu için özel çalışma programı uygulanacak.
İkinci etabın yeri Slovakya
Trabzonspor, 16 gün sürecek Macaristan kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacak. Daha sonra 2 günlük iznin ardından bordo-mavili takım, geçen yıl kamp yaptığı Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak. Karadeniz ekibi, 19-30 Temmuz'de Slovakya'da hazırlık maçlarıyla sezona hazır bir şekilde girmeye çalışacak. Futbolcular, 31 Temmuz'da Trabzon'da olacak ve 2 Ağustos'ta taraftarı önünde sezon açılış törenine katılacak.
Gençler için fırsat
Geçen geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 23 oyuncudan sadece Hasan Batuhan Artarslan kampa çağrıldı. Yanal'ın genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Furkan Taş, Abdülkadir Ömür, Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun'a da kamp kadrosunda yer vereceği öğrenildi. Dame N'Doye ve Mas'ın haricindeki yabancı futbolcular tatilden direkt olarak kampa katılacak.
Takım güç depolayacak
Trabzonspor, Macaristan'daki ilk etap kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek. 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan ikinci etap kampta ise hazırlık maçlarına ağırlık verilmesi planlanıyor. Bordo-mavili takımın yurt dışında yapacağı kamplara halen transfer görüşmeleri devam edilen oyunculardan anlaşma sağlananların da katılacağı belirtildi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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