Macaristan yolculuğu bugün

Fırtına, yeni sezon öncesi ilk etap yurt dışı kampı için bugün Macaristan'a gidecek.

Trabzon'da 29-30 Haziran'da sağlık kontrolünden geçen ve bireysel antrenmanlar yapan bordo-mavililer, başkent Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında kampa girecek. Bugün özel uçakla Macaristan'a gidecek Karadeniz ekibinin kafilesi, burada 17 Temmuz'a dek ilk kampını gerçekleştirecek.



Yeniler de gidiyor

Bordo-mavili takımın bugün başlayacak 1. etap hazırlık kampında yeni transfer olarak İspanya ekibi Celta Vigo'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Belçikalı Bongonda ile geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi yer alacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki oyuncu ile kamp boyunca yakından ilgilenmesi bekleniyor. İki futbolcu için özel çalışma programı uygulanacak.



İkinci etabın yeri Slovakya

Trabzonspor, 16 gün sürecek Macaristan kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacak. Daha sonra 2 günlük iznin ardından bordo-mavili takım, geçen yıl kamp yaptığı Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak. Karadeniz ekibi, 19-30 Temmuz'de Slovakya'da hazırlık maçlarıyla sezona hazır bir şekilde girmeye çalışacak. Futbolcular, 31 Temmuz'da Trabzon'da olacak ve 2 Ağustos'ta taraftarı önünde sezon açılış törenine katılacak.



Gençler için fırsat

Geçen geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 23 oyuncudan sadece Hasan Batuhan Artarslan kampa çağrıldı. Yanal'ın genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Furkan Taş, Abdülkadir Ömür, Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun'a da kamp kadrosunda yer vereceği öğrenildi. Dame N'Doye ve Mas'ın haricindeki yabancı futbolcular tatilden direkt olarak kampa katılacak.



Takım güç depolayacak

Trabzonspor, Macaristan'daki ilk etap kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek. 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan ikinci etap kampta ise hazırlık maçlarına ağırlık verilmesi planlanıyor. Bordo-mavili takımın yurt dışında yapacağı kamplara halen transfer görüşmeleri devam edilen oyunculardan anlaşma sağlananların da katılacağı belirtildi.