 Kucka kampa çağrıldı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    kampa çağrıldı

    Kucka kampa çağrıldı

    , menajerine “Milan ile anlaşılırsa çarşamba günü Trabzonspor’un kampına giderim” dedi, bordo-mavili yönetim hemen çağrı yaptı: Bavulunu hazır tut ve bizden haber bekle

    Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak orta saha oyuncusu Juraj , bordo- mavili takımın Macaristan'da yapacağı ilk etap kamp çalışmalarına çağrıldı. Karadeniz ekibi yönetiminin bu oyuncunun bonservisi için Milan kulübü ile yaptığı görüşmeleri anlaşma aşamasına getirdiği ve 4 milyon 500 bin euro'ya el sıkışılacağı öğrenildi. Kucka'nın ise menajeriyle yapılan görüşme sonrası, "Kulübümle anlaşma kesin olarak sağlanırsa çarşamba günü kampa gelirim" dedi. Bordo-mavili yönetim bu gelişme sonrası Milan ile kısa sürede her konuda anlaşarak transferi açıklamayı planlıyor.

    İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER
    Dün İstanbul'da Kucka'nın menajeri ile masaya oturan Başkan Muharrem Usta, oyuncu ile ilgili küçük pürüzleri de giderdi. Sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarları ile diyaloğunu hiç kesmeyen Kucka'nın da bu olumlu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un kampına katılmak için hazırlıklara başladığı belirtildi. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.

    Yunus Emre SEL
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kucka kampa çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.