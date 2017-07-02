Kucka kampa çağrıldı
Kucka, menajerine “Milan ile anlaşılırsa çarşamba günü Trabzonspor’un kampına giderim” dedi, bordo-mavili yönetim hemen çağrı yaptı: Bavulunu hazır tut ve bizden haber bekle
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka, bordo- mavili takımın Macaristan'da yapacağı ilk etap kamp çalışmalarına çağrıldı. Karadeniz ekibi yönetiminin bu oyuncunun bonservisi için Milan kulübü ile yaptığı görüşmeleri anlaşma aşamasına getirdiği ve 4 milyon 500 bin euro'ya el sıkışılacağı öğrenildi. Kucka'nın ise menajeriyle yapılan görüşme sonrası, "Kulübümle anlaşma kesin olarak sağlanırsa çarşamba günü kampa gelirim" dedi. Bordo-mavili yönetim bu gelişme sonrası Milan ile kısa sürede her konuda anlaşarak transferi açıklamayı planlıyor.
İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER
Dün İstanbul'da Kucka'nın menajeri ile masaya oturan Başkan Muharrem Usta, oyuncu ile ilgili küçük pürüzleri de giderdi. Sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarları ile diyaloğunu hiç kesmeyen Kucka'nın da bu olumlu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un kampına katılmak için hazırlıklara başladığı belirtildi. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.
Yunus Emre SEL
İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER
Dün İstanbul'da Kucka'nın menajeri ile masaya oturan Başkan Muharrem Usta, oyuncu ile ilgili küçük pürüzleri de giderdi. Sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarları ile diyaloğunu hiç kesmeyen Kucka'nın da bu olumlu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un kampına katılmak için hazırlıklara başladığı belirtildi. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.
Yunus Emre SEL
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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