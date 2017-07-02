Junuzovic sesleri
Tolgay’ın Beşiktaş’a gitmesi sonrası gündeme gelen Werder Bremen’in 10 numarası için bu kez şartlar iyice zorlanacak
2014-2015 sezonunun devre arasında Tolgay Arslan'ın son anda Beşiktaş'a gitmesinin ardından bordo- mavililerin transferi için çok uğraştığı orta saha Zlatko Junuzovic'in yolu yine Trabzonspor ile kesişiyor. 2.5 sezon önce teknik direktör Ersun Yanal'ın alınmasını çok istediği ancak Werder Bremen'in yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen transferde bu kez şartlar zorlanıyor. Alman ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldızın menajeri ile görüşüldü.
BU HAFTA BİTER
Menajer ile anlaşan bordo-mavililerin gelecek hafta içinde Werder Bremen ile de sorunları çözüp transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı. 1.72 boyunda olan Junuzovic'in piyasa değeri 6.5 milyon euro.
BU HAFTA BİTER
Menajer ile anlaşan bordo-mavililerin gelecek hafta içinde Werder Bremen ile de sorunları çözüp transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı. 1.72 boyunda olan Junuzovic'in piyasa değeri 6.5 milyon euro.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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