 Funes Mori iddiası – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    iddiası

    Funes Mori iddiası

    Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Monterrey’in 26 yaşındaki forveti için pazarlık yapan yönetim, futbolcudan “Gelirim” yanıtını aldı

    Kanatları Bongonda, savunmayı Kamil Ahmet Çörekçi ile güçlendiren Trabzonspor, forvet ve ön libero arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Orta saha için Slovak Juraj Kucka ile el sıkışan bordo-mavililer, santrfor için son olarak Arjantinli golcü Rogelio Funes Mori ile ilgileniyor. 26 yaşındaki yıldızdan "Gelirim" yanıtı alan bordo-mavili kulübün kurmaylarının Meksika ekibi Monterrey ile pazarlıklara başladığı belirtiliyor. Mori transferinin büyük ihtimalle olumlu sonuçlanması bekleniyor.

    41 MAÇTA 23 GOL
    26 yaşındaki oyuncu için Monterrey ile görüşen yönetim, Ersun Yanal'ın istediği Mori'yi uygun bir maliyetle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 2014-15'te kiralık olarak Eskişehir'de görev yapan Mori, geçen sezon 41 maçta 23 gol ve 2 asistle harika bir performans sergiledi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Funes Mori iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.