Funes Mori iddiası
Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Monterrey’in 26 yaşındaki forveti için pazarlık yapan yönetim, futbolcudan “Gelirim” yanıtını aldı
Kanatları Bongonda, savunmayı Kamil Ahmet Çörekçi ile güçlendiren Trabzonspor, forvet ve ön libero arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Orta saha için Slovak Juraj Kucka ile el sıkışan bordo-mavililer, santrfor için son olarak Arjantinli golcü Rogelio Funes Mori ile ilgileniyor. 26 yaşındaki yıldızdan "Gelirim" yanıtı alan bordo-mavili kulübün kurmaylarının Meksika ekibi Monterrey ile pazarlıklara başladığı belirtiliyor. Mori transferinin büyük ihtimalle olumlu sonuçlanması bekleniyor.
41 MAÇTA 23 GOL
26 yaşındaki oyuncu için Monterrey ile görüşen yönetim, Ersun Yanal'ın istediği Mori'yi uygun bir maliyetle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 2014-15'te kiralık olarak Eskişehir'de görev yapan Mori, geçen sezon 41 maçta 23 gol ve 2 asistle harika bir performans sergiledi.
41 MAÇTA 23 GOL
26 yaşındaki oyuncu için Monterrey ile görüşen yönetim, Ersun Yanal'ın istediği Mori'yi uygun bir maliyetle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 2014-15'te kiralık olarak Eskişehir'de görev yapan Mori, geçen sezon 41 maçta 23 gol ve 2 asistle harika bir performans sergiledi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
-
Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
Funes Mori iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.