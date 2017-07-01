Videolu transfer: Medel

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için gece gündüz mesai harcayan Trabzonspor hem stoper hem de ön libero olarak görev yapabilen Şilili Gary Medel'i bekliyor.

Başkan Muharrem Usta, İnter kulübü yetkilileri ile Medel'in transferi için 5 milyon euro'ya anlaşmıştı. 29 yaşındaki ön liberoya da yıllık 2.5 milyon euro teklif edildi ama futbolcu Boca Juniors'a dönmek istedi. Burada Başkan Usta'nın video sistemi devreye girdi. Usta'nın futbolcuları etkileyebilmek için özel bir video hazırlattığı, söz konusu videoda kulübün tarihinin, bordo-mavililerin coşkulu taraftarlarının, yeni stadın da yer aldığı Şenol Güneş Kompleksi'nin yanı sıra şehrin tanıtımı gibi birçok içeriğin bulunduğu ifade edildi. Bu videoyu izleyen Medel'in artık gelmeye daha sıcak baktığı belirtiliyor.