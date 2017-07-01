Ukrayna’dan Konoplyanka iddiası

Ukrayna basını, Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı

Fırtına'nın bonservisi Sevilla'da olan ve G.Saray'ın da ilgilendiği Evgen Konoplyanka için birkaç gün içinde resmi teklif yapacağını duyurdu. Geleceği hakkında henüz açıklama yapmayan 27 yaşındaki Ukraynalı sol kanat için Trabzonspor yönetiminin tam 12 milyon euro teklifte bulunacağı ve birkaç gün içinde bu öneriyi resmiyete dökeceği öne sürüldü. Öte yandan Karadeniz ekibinin yapacağı teklifin ise Galatasaray'dan daha cazip olduğu ve bu transferde bordo-mavililerin bir adım öne geçtiği ifade edildi.