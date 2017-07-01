 Ukrayna’dan Konoplyanka iddiası – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ukrayna’dan Konoplyanka iddiası

    Ukrayna’dan Konoplyanka iddiası

    Ukrayna basını, Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı

    Fırtına'nın bonservisi Sevilla'da olan ve G.Saray'ın da ilgilendiği Evgen Konoplyanka için birkaç gün içinde resmi teklif yapacağını duyurdu. Geleceği hakkında henüz açıklama yapmayan 27 yaşındaki Ukraynalı sol kanat için Trabzonspor yönetiminin tam 12 milyon euro teklifte bulunacağı ve birkaç gün içinde bu öneriyi resmiyete dökeceği öne sürüldü. Öte yandan Karadeniz ekibinin yapacağı teklifin ise Galatasaray'dan daha cazip olduğu ve bu transferde bordo-mavililerin bir adım öne geçtiği ifade edildi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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