 Trabzon’u istiyorum – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Trabzon’u istiyorum

    Trabzon’u istiyorum

    Standart Liege’in Cezayirli forveti ’in transferi hakkında son kararı Ersun Yanal verecek.

    Trabzonspor'da orta saha ve defans hattına takviye yapmak için yoğun çaba harcayan yönetim, forvet takviyesini ikinci plana atmıştı. Daha önce gündeme gelen Standart Liege'in Cezayirli forveti 'e ise bu sürede Bursaspor talip oldu. Kulübünden 1 milyon 500 bin euro'ya ayrılması gündemde olan oyuncu ise bunun üzerine bordo-mavili kulübe ikinci kez haber yollayarak, gelmeye hazır olduğunu iletti.

    37 MAÇTA 17 GOL ATTI
    Yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek karara bağlaması bekleniyor. Sezonu Liege'de geçiren 25 yaşındaki Cezayirli forvet, çıktığı toplam 37 maçta 17 gol kaydetti. Daha önce İnter ve Lyon formaları da giyen 1.92 boyundaki forvetin kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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