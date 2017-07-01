Trabzon’u istiyorum
Standart Liege’in Cezayirli forveti İshak Belfodil’in transferi hakkında son kararı Ersun Yanal verecek.
Trabzonspor'da orta saha ve defans hattına takviye yapmak için yoğun çaba harcayan yönetim, forvet takviyesini ikinci plana atmıştı. Daha önce gündeme gelen Standart Liege'in Cezayirli forveti İshak Belfodil'e ise bu sürede Bursaspor talip oldu. Kulübünden 1 milyon 500 bin euro'ya ayrılması gündemde olan oyuncu ise bunun üzerine bordo-mavili kulübe ikinci kez haber yollayarak, gelmeye hazır olduğunu iletti.
37 MAÇTA 17 GOL ATTI
Yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek karara bağlaması bekleniyor. Sezonu Liege'de geçiren 25 yaşındaki Cezayirli forvet, çıktığı toplam 37 maçta 17 gol kaydetti. Daha önce İnter ve Lyon formaları da giyen 1.92 boyundaki forvetin kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
Yunus Emre SEL
37 MAÇTA 17 GOL ATTI
Yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek karara bağlaması bekleniyor. Sezonu Liege'de geçiren 25 yaşındaki Cezayirli forvet, çıktığı toplam 37 maçta 17 gol kaydetti. Daha önce İnter ve Lyon formaları da giyen 1.92 boyundaki forvetin kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
Yunus Emre SEL
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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