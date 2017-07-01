Trabzonspor, Macaristan yolcusu

Bordo mavili, yarın saat 12.30'da özel uçakla girdeceği Macaristan'da 2-17 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak. Hazırlık kampına yeni transfer olarak sadece Theo Bongonda ile Kamil Ahmet Çörekçi katılacak.



GENÇLER İÇİN FIRSAT

Bordo mavili takımda yeni sezon öncesi Zeki Yavru ile Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen oyunculardan sadece Batuhan Artaslan'ı kamp kadrosuna dahil edeceği belirtildi. Ersun Yanal'ın alt yapıdan Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Furkan Taş, Abdülkadir Ömür, Yunus Emre Çakır ve Abdurrrahim Dursun'u kampa davet edeceği, performanslarını göreceği bildirildi.



İLK ETAPTA GÜÇ DEPOLAYACAK

Trabzonspor'un, Macaristan'daki ilk etap kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek. 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan ikinci etap hazırlık kampında ise hazırlık maçlarına ağırlık verilecek. Bordo mavili takımın yurtdışı kampına halen transfer görüşmeleri devam edilen oyunculardan anlaşma sağlananların da katılacağı belirtildi.