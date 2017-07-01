Trabzonspor, Macaristan yolcusu
Futbolcuların sağlık kohntrollanrını tamamlayan Trabzonspor, 1’inci etap yurtdışı kampı için yarın Macaristan’a giderek 2017-18 sezonunun hazırlıklarına başlayacak.
Bordo mavili, yarın saat 12.30'da özel uçakla girdeceği Macaristan'da 2-17 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak. Hazırlık kampına yeni transfer olarak sadece Theo Bongonda ile Kamil Ahmet Çörekçi katılacak.
GENÇLER İÇİN FIRSAT
Bordo mavili takımda yeni sezon öncesi Zeki Yavru ile Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen oyunculardan sadece Batuhan Artaslan'ı kamp kadrosuna dahil edeceği belirtildi. Ersun Yanal'ın alt yapıdan Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Furkan Taş, Abdülkadir Ömür, Yunus Emre Çakır ve Abdurrrahim Dursun'u kampa davet edeceği, performanslarını göreceği bildirildi.
İLK ETAPTA GÜÇ DEPOLAYACAK
Trabzonspor'un, Macaristan'daki ilk etap kampında kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek. 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan ikinci etap hazırlık kampında ise hazırlık maçlarına ağırlık verilecek. Bordo mavili takımın yurtdışı kampına halen transfer görüşmeleri devam edilen oyunculardan anlaşma sağlananların da katılacağı belirtildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:29
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İnsan hata yapabilir
Toplam 25
Yorum
formül (pay:FB - kesir çizgisi:aziz-aykut payda: taraftar) malesef formül bu başkan.taraftarı böldün bu imza ile.
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Taklalara hazırlanın
Toplam 10
Yorum
Sanki messi Kendini bir cacık sanan gereksiz,yalan konustugun burnuyun uzamasından belli.neymiş efendim,gs yi beklemiş miş hayalindeki takima gelmiş miş
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Emenike ile ilgileniyoruz
Toplam 2
Yorum
HEMEN BONSERVİSİNİ VERİN GÖNDERİN YA NE PAZARLIĞI ALACAKLARINA KARŞILIK GÖNDERİN GİTSİN ADAM YATTIĞI YERDEN 2,5/3 MİLYON EURO ALIYOR.
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