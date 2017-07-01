 Onazi, FIFA'ya başvurdu – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , FIFA'ya başvurdu

    Onazi, FIFA'ya başvurdu

    , Trabzonspor ile sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvurdu

    Trabzonspor'un geride kalan sezon başında Lazio'dan kadrosuna kattığı Ogenyi 'nin alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle menajeri aracılığı ile sözleşmesini feshetmek üzere FIFA'ya başvurduğu belirtildi. Bordo mavili kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre Onazi'nin yasal olarak sözleşmesini feshetmek için gerekli şartlar oluşmadı. Bordo- mavili yönetim, sorunu çözmek için oyuncunun alacaklarını kısa süre içerisinde ödeyeceğini duyurdu.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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