Onazi, FIFA'ya başvurdu
Onazi, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvurdu
Trabzonspor'un geride kalan sezon başında Lazio'dan kadrosuna kattığı Ogenyi Onazi'nin alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle menajeri aracılığı ile sözleşmesini feshetmek üzere FIFA'ya başvurduğu belirtildi. Bordo mavili kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre Onazi'nin yasal olarak sözleşmesini feshetmek için gerekli şartlar oluşmadı. Bordo- mavili yönetim, sorunu çözmek için oyuncunun alacaklarını kısa süre içerisinde ödeyeceğini duyurdu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:28
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Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 13
Yorum
ERAY TS Senin takımın febe tarihinde bir kere şl'yi kazandı mı diyerek kapağı buraya bırakıyorum sadriye.
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Chelsea'den Alex Telles'e rekor teklif!
Toplam 11
Yorum
2milyon ilaç olur Adam kendi dilini konuşabileceği vitrin takıma gitmek istedi menajer etkiside var. Bazı olaylarıda bahane etti biraz gerçekçi olalım.
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 19
Yorum
taraftar BEN SABRİYE-HAKANA-SNEJDERE DEĞİLDE SİNAN İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜMMMMMM
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