Kucka geliyor
Başkan Muharrem Usta’nın transferi için bayram boyunca görüşme yaptığı Slovak orta sahanın menajeri dün gece İstanbul’a geldi, bugün son detaylar masaya yatırılacak ve imzalar atılacak.
Trabzonspor uzun zamandır peşinde olduğu Slovak orta Kucka'ya nihayet kavuşuyor... Başkan Muharrem Usta, Ramazan Bayramı boyunca İtalya'da 30 yaşındaki orta saha için pazarlık yapmıştı. Transfer görüşmesinin ilk aşamasında tarafların teklif ettiği rakamlar arasında 4 milyon euro'luk bir fark bulunmasına rağmen yapılan son görüşmelerde bu rakam 500 bin euro seviyesine kadar indirildi. Bunun üzerine yönetim, menajer Özkan Doğan'ı Slovakya'ya göndererek daha önce ön anlaşma sağlanan Kucka ile son kez görüşmelerini istemişti. Dün gelen haberler hem Milan'ın hem de Kucka'nın Trabzonspor'a 'evet' dediğini gösterir nitelikte.
BAVULUNU HAZIRLIYOR
Tecrübeli orta sahanın menajeri dün gece İstanbul'a geldi. Burada Başkan Usta'nın menajer ile son detayları görüşüp bu transferi açıklaması bekleniyor. Sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarları ile diyaloğunu hiç kesmeyen Kucka'nın da Trabzon'a gelmek için hazırlıklara başladığı belirtildi. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.
ARTILARI
İkili mücadele
Top kazanma
Top kesme
EKSİLERİ
Top saklama
Pas yüzdesi
Defansif zeka
OYUN STİLİ
Duran toplarda iyi
Driplingi sever
Kolay faul alır
Mücadeleden yılmaz
Yunus Emre SEL
BAVULUNU HAZIRLIYOR
Tecrübeli orta sahanın menajeri dün gece İstanbul'a geldi. Burada Başkan Usta'nın menajer ile son detayları görüşüp bu transferi açıklaması bekleniyor. Sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarları ile diyaloğunu hiç kesmeyen Kucka'nın da Trabzon'a gelmek için hazırlıklara başladığı belirtildi. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.
ARTILARI
İkili mücadele
Top kazanma
Top kesme
EKSİLERİ
Top saklama
Pas yüzdesi
Defansif zeka
OYUN STİLİ
Duran toplarda iyi
Driplingi sever
Kolay faul alır
Mücadeleden yılmaz
Yunus Emre SEL
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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