 Kucka geliyor – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    geliyor

    Kucka geliyor

    Başkan Muharrem Usta’nın transferi için bayram boyunca görüşme yaptığı Slovak orta sahanın menajeri dün gece İstanbul’a geldi, bugün son detaylar masaya yatırılacak ve imzalar atılacak.

    uzun zamandır peşinde olduğu Slovak orta Kucka'ya nihayet kavuşuyor... Başkan Muharrem Usta, Ramazan Bayramı boyunca İtalya'da 30 yaşındaki orta saha için pazarlık yapmıştı. Transfer görüşmesinin ilk aşamasında tarafların teklif ettiği rakamlar arasında 4 milyon euro'luk bir fark bulunmasına rağmen yapılan son görüşmelerde bu rakam 500 bin euro seviyesine kadar indirildi. Bunun üzerine yönetim, menajer Özkan Doğan'ı Slovakya'ya göndererek daha önce ön anlaşma sağlanan Kucka ile son kez görüşmelerini istemişti. Dün gelen haberler hem Milan'ın hem de 'nın Trabzonspor'a 'evet' dediğini gösterir nitelikte.

    BAVULUNU HAZIRLIYOR
    Tecrübeli orta sahanın menajeri dün gece İstanbul'a geldi. Burada Başkan Usta'nın menajer ile son detayları görüşüp bu transferi açıklaması bekleniyor. Sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarları ile diyaloğunu hiç kesmeyen 'nın da Trabzon'a gelmek için hazırlıklara başladığı belirtildi. Slovak orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 300 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarstı ve 17 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Slovakya Milli Takımı ile de 54 maçta 6 gol kaydetti.

    ARTILARI
    İkili mücadele
    Top kazanma
    Top kesme

    EKSİLERİ
    Top saklama
    Pas yüzdesi
    Defansif zeka

    OYUN STİLİ
    Duran toplarda iyi
    Driplingi sever
    Kolay faul alır
    Mücadeleden yılmaz


    Yunus Emre SEL
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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