Kardeşlik fidanı
Başkan Usta ve yöneticiler, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için Mardin’i ziyaret etti, etkinliklere katıldı.
Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile futbolculardan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan dün Mardin'e gitti. Mardin'in Derik'te PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Mardin'e giden Usta ve heyet Kızıltepe'de hububat merkezini ziyaret ederek esnaf ile sohbet etti. Şehit Kaymakam Safitürk'ün saldırıya uğradığı binayı gezen ve saldırıyı kınayan Usta ve beraberindekiler daha sonra çocuk parkında Safitürk anısına 'kardeşlik fidanı' dikti.
HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Şehit Safitürk, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a götürerek maç izlettirmek olduğunu yazmıştı. Bu proje kapsamında 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile, 28 Nisan'da Trabzon'a gitmişti.
SAFİTÜRK'ÜN ANISINI YAŞATACAĞIZ
Derik Kaymakamı Hakan Kafkas'ı makamında ziyaret eden Başkan Usta, teröristler tarafından Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Usta, "Çok uzun zamandır Anadolu'nun birçok şehrine gitmek istemiştik, bir süre ara vermiştik. Ama görünen o ki Mardin'den başlamak üzere Anadolu'nun diğer şehirlerine de bu ziyaretleri yapacağız" diye konuştu.
HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Şehit Safitürk, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a götürerek maç izlettirmek olduğunu yazmıştı. Bu proje kapsamında 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile, 28 Nisan'da Trabzon'a gitmişti.
SAFİTÜRK'ÜN ANISINI YAŞATACAĞIZ
Derik Kaymakamı Hakan Kafkas'ı makamında ziyaret eden Başkan Usta, teröristler tarafından Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Usta, "Çok uzun zamandır Anadolu'nun birçok şehrine gitmek istemiştik, bir süre ara vermiştik. Ama görünen o ki Mardin'den başlamak üzere Anadolu'nun diğer şehirlerine de bu ziyaretleri yapacağız" diye konuştu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
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