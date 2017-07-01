 Güle güle Musa Nizam – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Güle güle

    Güle güle Musa Nizam
    Fırtına, 'ın sözleşmesi feshedildi. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Musa Nizam arasındaki 06 Ağustos 2014 başlangıç, 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'da 2014-15 ile 2015-16'da 35 maçta forma giymişti.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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