Güle güle Musa Nizam
Fırtına, Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedildi. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Musa Nizam arasındaki 06 Ağustos 2014 başlangıç, 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'da 2014-15 ile 2015-16'da 35 maçta forma giymişti.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Güle güle Musa Nizam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.