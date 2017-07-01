Futbolcular kontrolden geçti
Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Trabzonsporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Medical Park Trabzon Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolü kapsamında oyuncular dahiliye, kardiyoloji, göz, ortopedi, nöroloji, kulak burun boğaz, laboratuvar, radyoloji ve kardiyoloji tetkikleri ve efor testlerinden geçti.
HAYDİ İDMANA
3 Haziran tarihinde Bursaspor'la oynadığı maçın ardından tatile çıkan Trabzonspor'da izin bitti. Yeni sezon için dün sağlık kontrollerinden geçirilen bordo-mavili futbolcular bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk idmanlarını yapacaklar. Takım yarından itibaren uzun bir kamp dönemi için yurt dışına çıkacak.
MACARİSTAN YOLCULUĞU YARIN
Yarın yurt dışı ilk etap kampı için Macaristan'a gidecek Fırtına, 17 Temmuz'a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izne ayrılacak. 19 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak bordo mavililer, hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz'da tamamlayacak.
HAYDİ İDMANA
3 Haziran tarihinde Bursaspor'la oynadığı maçın ardından tatile çıkan Trabzonspor'da izin bitti. Yeni sezon için dün sağlık kontrollerinden geçirilen bordo-mavili futbolcular bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk idmanlarını yapacaklar. Takım yarından itibaren uzun bir kamp dönemi için yurt dışına çıkacak.
MACARİSTAN YOLCULUĞU YARIN
Yarın yurt dışı ilk etap kampı için Macaristan'a gidecek Fırtına, 17 Temmuz'a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izne ayrılacak. 19 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak bordo mavililer, hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz'da tamamlayacak.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
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