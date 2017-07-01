 Futbolcular kontrolden geçti – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Futbolcular kontrolden geçti

    Futbolcular kontrolden geçti

    Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Trabzonsporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

    Medical Park Trabzon Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolü kapsamında oyuncular dahiliye, kardiyoloji, göz, ortopedi, nöroloji, kulak burun boğaz, laboratuvar, radyoloji ve kardiyoloji tetkikleri ve efor testlerinden geçti.

    HAYDİ İDMANA
    3 Haziran tarihinde Bursaspor'la oynadığı maçın ardından tatile çıkan 'da izin bitti. Yeni sezon için dün sağlık kontrollerinden geçirilen bordo-mavili futbolcular bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk idmanlarını yapacaklar. Takım yarından itibaren uzun bir kamp dönemi için yurt dışına çıkacak.

    MACARİSTAN YOLCULUĞU YARIN
    Yarın yurt dışı ilk etap kampı için Macaristan'a gidecek Fırtına, 17 Temmuz'a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izne ayrılacak. 19 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak bordo mavililer, hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz'da tamamlayacak.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbolcular kontrolden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.