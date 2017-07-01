''25 bin kombine, 100 bin forma''
Başkan Usta, taraftara destek için çağrıda bulundu. “Biz transferde gereğini yapmaya çalışacağız ama şu kombine ve forma işinde rekorlara var mıyız?
Başkan Muharrem Usta, transferde gereğini yapmaya çalıştıklarını vurgularken taraftarlarından destek istedi. Usta, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, rekor kombine ve forma satışı beklediklerini belirtti, "Biz transferde gereğini yapmaya çalışacağız ama şu kombine ve forma işinde rekorlara var mıyız? 25 bin kombine ve 100 bin formaya fit miyiz?" ifadelerini kullandı.
TARAFTARDAN KAMPANYA
Trabzonspor taraftarları sosyal medya üzerinden takımın transfer çalışmalarına ekonomik olarak destek verebilmek için forma kampanyası başlattı. Taraftarlar forma alarak birbirlerine hediye etmek için düzenlenen bu organizasyona yoğun ilgi bekliyor. Bazı ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya kapsamında ilk etapta 10 bin forma hedefleniyor.
TRANSFER MESAJI
Başkan Muharrem Usta, taraftarların transfer beklentilerine karşılık açıklama yaptı, "Her şey yolunda gidiyor" dedi. Usta, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda gidiyor. Çıta yükseltecek transferler biraz zor olur. Strese gerek yok, ince ayar yola devam. Dedik ya, iyi olacak. Sabır" ifadelerini kullandı.
TARAFTARDAN KAMPANYA
Trabzonspor taraftarları sosyal medya üzerinden takımın transfer çalışmalarına ekonomik olarak destek verebilmek için forma kampanyası başlattı. Taraftarlar forma alarak birbirlerine hediye etmek için düzenlenen bu organizasyona yoğun ilgi bekliyor. Bazı ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya kapsamında ilk etapta 10 bin forma hedefleniyor.
TRANSFER MESAJI
Başkan Muharrem Usta, taraftarların transfer beklentilerine karşılık açıklama yaptı, "Her şey yolunda gidiyor" dedi. Usta, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda gidiyor. Çıta yükseltecek transferler biraz zor olur. Strese gerek yok, ince ayar yola devam. Dedik ya, iyi olacak. Sabır" ifadelerini kullandı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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