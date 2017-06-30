 Yazıcı’nın sezonu olacak – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Yazıcı’nın sezonu olacak

    Yazıcı’nın sezonu olacak
    Geride kalan sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım forması da giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, yeni sezonu bekliyor. Geçen yıl 22 resmi maçta 6 gol atıp, 10 asist yapan genç yıldız, yeni sezonda çıkış yapması beklenen 5 isimden biri olarak gösteriliyor.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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