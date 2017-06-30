Trabzonspor'da ayrılık!
Trabzonspor'da futbolcu Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06 Ağustos 2014 başlangıç, 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.
Musa, geçen sezon kiralık olarak Gaziantepspor'da forma giymişti.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:52
-
Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 48
Yorum
harbi FB'li FB 'li bedenine mülteci o beyninle aykutu sevmeni anlıyorum yoksa varlığına inkar olurdu,dahada zavallılaşırdın.
-
Yıldız yağmuru
Toplam 14
Yorum
abc ona bakarsan, felipe meloda italyada yilin bidonu secildikten sonra gelmisti,
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 13
Yorum
saka herşeyi yalan başkan ve yönetim.1 tane bile üst seviye adam bulup alamadılar.yazık.bu taraftara.takıma.bari beklentiye sokmayın milleti.
Trabzonspor'da ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.