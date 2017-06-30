 Trabzonspor'da ayrılık! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'da ayrılık!

    Trabzonspor'da ayrılık!

    Trabzonspor'da futbolcu Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedildi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06 Ağustos 2014 başlangıç, 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

    Musa, geçen sezon kiralık olarak Gaziantepspor'da forma giymişti.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.