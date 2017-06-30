 Kucka’dan yardım istendi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    ’dan yardım istendi

    Kucka’dan yardım istendi

    Başkan Usta, Milan’ın 4 milyon euro’ya inmemesi üzerine menajer Özkan Doğan’ı 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmesi için Slovakya’ya gönderdi. ’dan kulübüne baskı yapması isteniyor.

    Bordo-mavili yönetim ile Milan kulübü arasında için yapılan pazarlıklar sonucunda aradaki 2 milyon euro'luk fark 1 milyon euro seviyesine kadar indi. Bunun üzerine yönetim yetki verdiği menajer Özkan Doğan'ı Slovakya'ya göndererek daha önce ön anlaşma sağlanan Kucka ile son kez görüşmesini istedi. Bu buluşmada Kucka'dan kulübüne baskı yapmasının istenmesi bekleniyor. Başkan Muharrem Usta'nın da Türkiye'ye dönmeden önce 30 yaşındaki orta saha ile bir görüşme yaparak transfere son şeklini vermesi bekleniyor.

    BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLSÜN
    Başkan Muharrem Usta'nın Milan'a oyuncu için verdiği 4 milyon euro'luk bonservis bedelinde ısrarcı olduğu ve bu rakamın üstüne çıkmayı çok istemediği öğrenildi. Bu arada Slovak futbolcunun, menajeriyle yaptığı görüşmede, transferindeki belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını talep ettiği öğrenildi.

    6 MİLYON HAKSIZLIK
    Slovak Noviny gazetesi 'Kuco' lakaplı Kucka'nın Milan'da kendisine yer olmadığını anladığını, Bero ve Durica ile Trabzon'da buluşmak istediğini yazdı. Milan'ın 3 milyon euro'ya aldığı Kucka'yı 6 milyona satmak istemesini 'haksızlık' diye nitelendiren gazete 4 milyon euro'nun makul olduğunu yazdı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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