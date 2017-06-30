Kucka’dan yardım istendi
Başkan Usta, Milan’ın 4 milyon euro’ya inmemesi üzerine menajer Özkan Doğan’ı 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmesi için Slovakya’ya gönderdi. Kucka’dan kulübüne baskı yapması isteniyor.
BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLSÜN
Başkan Muharrem Usta'nın Milan'a oyuncu için verdiği 4 milyon euro'luk bonservis bedelinde ısrarcı olduğu ve bu rakamın üstüne çıkmayı çok istemediği öğrenildi. Bu arada Slovak futbolcunun, menajeriyle yaptığı görüşmede, transferindeki belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını talep ettiği öğrenildi.
6 MİLYON HAKSIZLIK
Slovak Noviny gazetesi 'Kuco' lakaplı Kucka'nın Milan'da kendisine yer olmadığını anladığını, Bero ve Durica ile Trabzon'da buluşmak istediğini yazdı. Milan'ın 3 milyon euro'ya aldığı Kucka'yı 6 milyona satmak istemesini 'haksızlık' diye nitelendiren gazete 4 milyon euro'nun makul olduğunu yazdı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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