Futbolcular teste girdi
Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak oyuncuların sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolü kapsamında futbolcuların çeşitli testlere tabi tutulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Oyuncularımızın dahiliye, kardiyoloji, göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji ve kulak burun boğaz kontrolleri yapıldı. Laboratuvar, radyoloji ve kardiyoloji tetkiklerinin yanı sıra futbolcular, eko efor testine de girdi."
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:48
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Çare aranıyor
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Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
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Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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