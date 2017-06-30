 Futbolcular teste girdi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Futbolcular teste girdi

    Futbolcular teste girdi

    Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak oyuncuların sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

    Açıklamada, özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolü kapsamında futbolcuların çeşitli testlere tabi tutulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

    "Oyuncularımızın dahiliye, kardiyoloji, göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji ve kulak burun boğaz kontrolleri yapıldı. Laboratuvar, radyoloji ve kardiyoloji tetkiklerinin yanı sıra futbolcular, eko efor testine de girdi."

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:48
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