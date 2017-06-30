Çare aranıyor
Finansal Fair Play nedeniyle sadece 11 milyon euro’luk transfer bütçesi olan Trabzonspor’un listesi kabarık. Tek çare oyuncu satmak ama teklifler düşük.
ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK
Kadrosunda şu anda 53 futbolcu bulunan Karadeniz ekibinde bu 2 isme birçok kulübün teklif yaptığı biliniyor. Yönetim, Onazi için 6 milyon euro talep ediyor. Kadro şişkinliğini gidermek isteyen bordomavili yönetim, talip olduğu futbolcular için masaya hemen takası koyuyor.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:15
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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