Çare aranıyor

Finansal Fair Play nedeniyle sadece 11 milyon euro’luk transfer bütçesi olan Trabzonspor’un listesi kabarık. Tek çare oyuncu satmak ama teklifler düşük.

Yönetim, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle bu sezon en fazla bonservis bedeli olarak 11 milyon euro ödeyebilecek. Kucka ve Medel'i 7-8 milyon euro'ya bitirmek isteyen bordo- mavililer bunu başarırsa transferde 2-3 milyon euro'luk bütçesi kalacak. Yurt içinden Ndiaye'ye 4.5 milyon euro, Başakşehir'den Visca'ya 2.5 milyon euro'luk teklifler nedeniyle bunların yapılması için mevcut kadrodan oyuncu satma zorunluluğu var. Bu doğrultuda Trabzon 4-5 milyon euro'luk bütçe oluşturmak için öncelikle Castillo ve Onazi'yi satmayı düşünebilir.



ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK

Kadrosunda şu anda 53 futbolcu bulunan Karadeniz ekibinde bu 2 isme birçok kulübün teklif yaptığı biliniyor. Yönetim, Onazi için 6 milyon euro talep ediyor. Kadro şişkinliğini gidermek isteyen bordomavili yönetim, talip olduğu futbolcular için masaya hemen takası koyuyor.