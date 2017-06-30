 Arda kadroda – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Arda kadroda

    Arda kadroda
    Geçen sene altyapıdan birçok oyuncuyu A takıma alan Trabzonspor, son olarak 2001 doğumlu kaleci 'u da kadrosuna kattı. Genç kalecinin bordo-mavililerin yapacağı yurtdışı hazırlık kampına da dahil edilerek performansının değerlendirileceği, Ersun Yanal'ın son kararı vereceği belirtildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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