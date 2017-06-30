 Adım adım Medel – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Adım adım Medel

    Adım adım Medel

    Bordo-mavililer 29 yaşındaki Şilili stoper için İnter ile el sıkıştı. İtalyan kulübü 5 milyon euro’luk teklife onay verirken, futbolcuyla da anlaşılması an meselesi.

    yeni sezon öncesi en önemli transferlerinden birini yapmaya çok yaklaştı. Ramazan Bayramı süresinde İtalya'da bulunan Başkan Muharrem Usta, İnter kulübünden transfer etmek için uğraştığı Gary Medel için 5 milyon euro'luk bonservis bedeli veya kiralama teklifi yapmıştı. Kiralama önerisine sıcak bakmayan İnter yetkilileri 5 milyon euro'luk bonservis bedelini ise kabul etti. Bunun üzerine oyuncuyla temasa geçen bordo-mavili yönetim, yıllık 2 milyon euro'nun üzerinde bir rakamı masaya koydu. Ancak Medel'in İnter'den ayrılması durumunda Boca Juniors'a gitmeye sıcak bakması nedeniyle henüz istenen aşama kat edilmese de yönetimin ısrarı sonrası ünlü stoperin fikrinin önemli oranda değiştiği öğrenildi.

    ÖNEMLİ MESAFE ALINDI
    Fırtına, İnter ile yapılan prensip anlaşmasını da devreye sokarak transferi en kısa sürede olumlu sonuçlandırmak için çaba gösteriyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon İnter ile 31 maça çıkarken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde de 10 karşılaşmada Şili forması giydi.


    Yunus Emre SEL
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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