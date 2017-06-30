Adım adım Medel
Bordo-mavililer 29 yaşındaki Şilili stoper için İnter ile el sıkıştı. İtalyan kulübü 5 milyon euro’luk teklife onay verirken, futbolcuyla da anlaşılması an meselesi.
ÖNEMLİ MESAFE ALINDI
Fırtına, İnter ile yapılan prensip anlaşmasını da devreye sokarak transferi en kısa sürede olumlu sonuçlandırmak için çaba gösteriyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon İnter ile 31 maça çıkarken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde de 10 karşılaşmada Şili forması giydi.
Yunus Emre SEL
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:36
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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