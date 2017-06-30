 50. yılımızın önemini hisset – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    50. yılımızın önemini hisset

    50. yılımızın önemini hisset
    Geçen sezon 15 maçta 6 gol atan Rodallega'ya uyarı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın Kolombiyalı forvet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "Yeni sezon da daha iyi bir Rodallega görmek istiyorum. 50. yılın önemini iyice hisset, iyi bir kamp dönemi için hazırlan. Senden beklentilerimiz yüksek" dediği öğrenildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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