50. yılımızın önemini hisset

Geçen sezon 15 maçta 6 gol atan Rodallega'ya uyarı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın Kolombiyalı forvet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "Yeni sezon da daha iyi bir Rodallega görmek istiyorum. 50. yılın önemini iyice hisset, iyi bir kamp dönemi için hazırlan. Senden beklentilerimiz yüksek" dediği öğrenildi.